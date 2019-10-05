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Hakan Kutlu: “Herkesin ihtiyacı olduğu bir galibiyet aldık”

İHA

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor sahasında Akhisarspor’u 10 mağlup ederek ilk 3 puanını aldı.
Maçın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu yaptığı değerlendirmede, hafta içi iyi çalıştıklarını belirterek maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Herkesin ihtiyacı olduğu bir galibiyet aldıklarını ifade eden Kutlu, “Biz göreve başladığımızdan beri bu üçüncü maçımız üçü de çok zorlu maçlardı. Bugün lig lideri ile oynadık son 3 haftası galip gelmiş moralli bir takımdı ama biz oyuncularımızın kalitesine güveniyorduk. Hafta içi iyi çalıştık bugün de kalitelerini ortaya çıkardılar ve bu işe inanmışlığını da ortaya çıkardılar. Yaklaşık 100 dakikayı aşan bir maç oynadılar tebrik ediyorum oyuncularımı şehre böyle bir galibiyet gerekiyordu hayırlı olsun” dedi.

GİRESUN

05 Ekim 2019 Cumartesi

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