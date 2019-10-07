Espiye Jandarma Komutanı, FETÖ´den gözaltında

GİRESUN´un Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A., FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A., hakkında gözaltı kararı verildi. Giresun Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi ekiplerince gözaltına alınan Yüzbaşı Ö.A.´nın sorgusu sürüyor.
GİRESUN
07 Ekim 2019 Pazartesi
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