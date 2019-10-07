Giresun'da Espiye İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

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Giresun'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele sürüyor.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Giresun Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A. gözaltına alındı. Ö.A' nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

GİRESUN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:57

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