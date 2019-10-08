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Serbest piyasadaki fındık fiyatı meclis gündeminde İl Genel Meclisi Sanayi ve Ticaret Komisyonu ...

İHA

Giresun İl Genel Meclisi'nin devam eden Ekim ayı toplantısında serbest piyasadaki fındık fiyatının düşüş nedenleri ve çözüm önerileriyle ilgili hazırlanan rapor açıklandı. İl Genel Meclisi Ahmet Şahin Başkanlığı'nda başlayan toplantıda serbest piyasadaki inişli çıkışlı olan fındık fiyatı gündeme geldi.

Serbest piyasadaki fındık fiyatı meclis gündeminde İl Genel Meclisi Sanayi ve Ticaret Komisyonu raporuna göre, serbest piyasada arz ve talep dengesizliği fındık fiyatının düşmesine neden oluyor

Giresun İl Genel Meclisi'nin devam eden Ekim ayı toplantısında serbest piyasadaki fındık fiyatının düşüş nedenleri ve çözüm önerileriyle ilgili hazırlanan rapor açıklandı. İl Genel Meclisi Ahmet Şahin Başkanlığı’nda başlayan toplantıda serbest piyasadaki inişli çıkışlı olan fındık fiyatı gündeme geldi.
TMO ve TMO adına FİSKOBİRLİK’in 17 TL’den müdahale alımları yaptığı fındık fiyatının serbest piyasada daha düşük fiyatlara satılmasıyla ilgili Sanayi ve Ticaret Komisyonu tarafından hazırlanan raporda serbest piyasaya bir anda fındık inmesi nedeniyle arz ve talep dengesizliği oluşturduğu ifade edilerek, üreticilerin bunun önüne geçmek için emanete fındık bırakılmaması ve lisanslı depoculuk imkanlarından faydalanılması gerektiği kaydedildi.
Sanayi ve Ticaret Komisyonu Sözcüsü Muttalip Patan tarafından okunan raporda, fındıktaki yapısal sorunlara dikkat çekilerek "Bunlardan birincisi fındık hasadının yapıldığı Ağustos döneminde ilk iki veya üç aydan arz piyasada çok fazla inmekte ve fiyat devletimizin alım garantisi ile Giresun kalite için fiyatı 17 TL gibi herkes tarafından memnuniyet verici bir fiyatlı açıklanmasına rağmen maalesef piyasaya talepten çok fındık inmesi ekonominin kurallarına göre arz ve talep dengesizliği oluşturmakta veya fiyatın işin doğası gereği de piyasada fındık fiyatlarının düşmesine sebep olmaktadır. Yine ihracat kalitesi yüksek olan fındık ürünümüzün klasik pazar olan AB ülkelerine ihraç ediliyor olması tek pazar sıkıntısı fiyatların düşmesine sebep olmakta ve piyasa dengesinin yürütmekte zorlanmaktadır. Bunların önüne geçmenin de en uygun yolu üreticilerinin ürünlerini pazara indirmekte acele etmemeleri ve fındık vermemeleri ile olacağını düşünmekteyiz. Yine piyasada talepten çok arzın inmesi piyasanın likidite sorununa da yol açmakta. Buna mukabil sektörün depo sıkıntısı da meydana gelmektedir. Dolayısıyla piyasa yetişemediği bir ürün arzının fiyatları düşürmesi kadar doğal bir şey yoktur. Ayrıca kurumumuzun tarafından yapılan ve 2017 sezonundan beri hizmet vermekte olan fındık lisanslı depoculuk sistemin üreticilerimize imkan tanınıyor olmasına rağmen geçmişin alışkanlıklarını terk etme de yaşadıkları yavaşlık da piyasada fiyatların düşüşüne neden olan başka bir neden olarak ortaya çıkmaktadır. Üreticilerin 6 ay gibi kısa bir süre ile ücretsiz olarak lisanslı depo hizmetlerinden yararlanabilmeleri analiz ve nakliye desteklerinin yanında 9 ay vadeli Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredisi imkânlarından yararlanıyor olmaları çok büyük bir nimettir. Bunların kullanılması halinde piyasada arzın fazla inmemesi ve lisanslı depoculuk depo hizmetlerinden yararlanmaları halinde piyasada arzın fazla inmemesi ve lisanslı depoculuk sistemin Giresun'dan başlayarak tüm fındık sektörüne yaygınlaştırılması ile fındık sektörün üretimden ticareti doğru yönelen mümkün olabilecek. Dahası katma değerli ürün oluşturulması ile de dünya fındık piyasasında şu andaki ihracat kapasitemizin belki üç katı katma değer meydana getirecektir. Sonuç olarak piyasanın iyi şekillenmesi ve fiyat istikrarının sağlanabilmesi için sektörün tüm kesimlerine görev düşmektedir” ifadeleri yer aldı.

GİRESUN

08 Ekim 2019 Salı

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