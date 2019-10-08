Giresun'da FETÖ'ye üye olma iddiasıyla gözaltına Espiye İlçe Jandarma Komutanı serbest bırakıldı.
Giresun'da dün sabah saatlerinde Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma iddiasıyla gözaltına alınan Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
GİRESUN
08 Ekim 2019 Salı
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