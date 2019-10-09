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Giresun İl Genel Meclisi üyesi Ömer Cebeci: “Kızılkaya, maden sahası değil, Doğal Tabiat Parkı ...

İHA

Giresun'un Espiye ilçesinin Soğukpınar beldesinde doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin akınına uğrayan Kızılkaya'nın Doğal Tabiat Parkı ilan edilmesiyle ilgili İl Genel Meclisi'ne önerge verildi.

Giresun İl Genel Meclisi üyesi Ömer Cebeci: “Kızılkaya, maden sahası değil, Doğal Tabiat Parkı olsun”

Giresun'un Espiye ilçesinin Soğukpınar beldesinde doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin akınına uğrayan Kızılkaya'nın Doğal Tabiat Parkı ilan edilmesiyle ilgili İl Genel Meclisi'ne önerge verildi.
CHP Tirebolu İl Genel Meclisi üyesi Ömer Cebeci, Espiye’nin Soğukpınar Beldesi ve Şahinyuva Köyü sınırları içerisinde yer alan Kızılkaya mevkiinin maden sahası ilan edilmesini değil, turizme kazandırılması yönünde İl Genel Meclisi’ne önerge verdi.
İl Genel Meclisi’nin Ekim ayı toplantısında gündem dışı söz alarak verdiği önergeyle ilgili konuşan CHP’li Meclis Üyesi Ömer Cebeci, “Doğal güzellikleriyle yıl içerisinde ziyaretçileri ağırlayan ve yöre halkı tarafından adeta yaşam kaynağı olan Kızılkaya maden sahası değil, turizm alanı olmalıdır. Yaptığımız araştırmalara göre burada 510 yıllık bakır rezervi bulunan maden işletme alanı olarak işletilecekmiş. Açık küreme sistemiyle yapılacağı ileri sürülen çalışmayla hem doğa katledilecektir hem de yörenin su kaynakları, tarımsal alanları ve meraları yok edilecektir. 5 yıllığına bir yörenin binlerce yıllık geçmişi ve geleceği katledilmemelidir. Bölge endemik bitkiler açısından çok zengindir. Dağlarında ormangülü, karayemiş, yaban mersinin ,kestane ve dağ çileği yetişmektedir. Bölgenin temel geçim kaynağı fındık olan Soğukpınar Beldesi'nde mısır ekibinin yanı sıra hayvancılık da yapılıyor. Ayrıca Kızılkaya bölgesi pek çok hayvan için doğal yaşam alanıdır. Kızılkaya bölgesinde açık küreme yolu ile işletilecek olan madenler hem bulunduğu alanı hem de derelere karışarak bölgeyi zehirleyecektir. Doğal güzellikleriyle, kaya oluşumlarıyla ABD’de Arizona’ya benzeyen, Peribacaları bulunan bir yöreyi maden sahası yapmak yerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Doğal Tabiat Parkı ilan edilmelidir. Bu konuda İl Genel Meclisi'nin gerekli çalışmaları başlatmasını ve İl Genel Meclisi tarafından bir heyet oluşturularak bölgede gerekli incelemeler yapılmasını öneriyorum” dedi.

GİRESUN

09 Ekim 2019 Çarşamba

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