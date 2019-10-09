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Giresun için ASKON ve GTSO’dan dayanışma

İHA

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON ) İl Başkanı Yener Türk, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Giresun'a yeni yatırım ve istihdam imkanı sağlanması adına bir araya geldi.

Giresun için ASKON ve GTSO’dan dayanışma

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON ) İl Başkanı Yener Türk, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Giresun’a yeni yatırım ve istihdam imkanı sağlanması adına bir araya geldi.
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON ) İl Başkanı Yener Türk, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu' nu ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.
GTSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu' na ASKON olarak güçlü bir yönetim oluşturmak amacıyla iş dünyası ile yaptıkları temaslar doğrultusunda bilgi aktardıklarını belirten Türk, " Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Çakırmelikoğlu ile yaptığımız görüşme çok olumlu geçti. Ziyaretimiz sırasında hem Giresun ekonomisini konuştuk hem de ASKON, TSO işbirliği çerçevesinde ilimize yatırım ve istihdam sağlanması anlamında nasıl artı bir katma değer katabiliriz konusunu ele aldık" dedi.
Başkan Çakırmelikoğlu' na olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkür ettiklerini söyleyen Yener Türk, " TSO Başkanımız Çakırmelikoğlu'nun ASKON ile Ticaret ve Sanayi Odasının iş birliğine gitmesi Giresun'a çok şey katacağına inanıyorum. ASKON' un başarılı olmasından mutluluk duyarız' demesi ve elimizden gelen her türlü desteği vermeye de hazırız vurgusu yapması bizi son derece memnun etti. Ayrıca, Giresun' a yatırım ve iş istihdamı sağlayan herkesin başımızın üstünde yeri var. Hepimizin ortak paydası ve derdi kentimizi, ülkemizi daha iyi noktalara getirmektir' ifadeleri ise çok önem arzetmektedir. Kendisine konukseverliği ve işbirliği yaklaşımları nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Türk, ASKON olarak yapılanma sürecini tamamladıktan sonra iş insanı arkadaşları ile yapacakları bazı toplantıları TSO salonunda gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

GİRESUN

09 Ekim 2019 Çarşamba

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