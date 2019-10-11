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Fındık üreticisi fındığını 16 lira yerine 60 liradan satmanın yolunu buldu Giresun’un Tirebolu ...

İHA

Giresun'un Tirebolu ilçesinde Ziraat Odası tarafından kurulan ve fındık üreticisinin hizmetine sunulan entegre tesis sayesinde üreticiler fındığını katma değerli ürünler haline getirerek serbest piyasada 16 lira yerine 60 liradan satıyor.

Fındık üreticisi fındığını 16 lira yerine 60 liradan satmanın yolunu buldu Giresun’un Tirebolu ilçesinde Ziraat Odası tarafından hizmete sunulan entegre fındık tesisi sayesinde üreticilerin fındığı katma değerli ürünler haline getiriliyor

Giresun’un Tirebolu ilçesinde Ziraat Odası tarafından kurulan ve fındık üreticisinin hizmetine sunulan entegre tesis sayesinde üreticiler fındığını katma değerli ürünler haline getirerek serbest piyasada 16 lira yerine 60 liradan satıyor.
Ürettiği fındığı tesis getiren çiftçiler burada ürününü işleterek bir kilogram, yarım kilogram, natürel ve ezme halinde hazırlatarak satışa sunuyor. Serbest piyasa koşullarında 16 lira ile 16,5 lira bandında satılan fındık sağlanan katma değer ile farklı ürünler olarak 5560 lira bandında satışa sunuluyor.
Projenin sahibi olan Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, yaptığı değerlendirmede amaçlarının üreticiye daha fazla katma değer kazandırmak olduğunu söyledi. Üreticinin de kendi fındığını işleyip pazara sunabilme işini yapabileceklerini gösterme amacıyla projeye başladıklarını belirten Yaman, “Bizim amacımız burada bu işin yapılabildiğini göstermek, çiftçiye katma değerini daha yüksek olduğunu, nasıl fındığından daha çok gelir elde etmesi gerektiğinin projesini yaptık. Ziraat Odası olarak kendi markamızla oluşturduk ‘Tirebolu Ziraat fındık’ diye. Bununla da satışa sunduk. Ayriyeten çiftçimizin bize getirdiği fındıkların buruşuk ve işe yaramaz kısımlarından ezme yapıyoruz. Çiftimizin fındığını değerlendiriyoruz. İster kavurma haline geçiyoruz isterse natural olarak alıyorlar” dedi.

"Biz değirmencilik hakkımızı alıyoruz"
Ticaret yapmak amacıyla da fındığını getirenler olduğunu ifade eden Yaman, “Tabii bu işin ticaretini yapanlar da var kendi ihtiyaçlarını ve hediyelik olanlar da var. Bugün piyasada hediyelik fındık aldığı zaman bir üreticimiz 5560 lira bandında alıyor. Üreticimiz fındığını bize getiriyor ve biz değirmencilik hakkımızı alıyoruz. Bizim burada amacımız bu işin yapılabilir olduğunu göstermek, bu tesisi çevre ilçelerde çevre illerde daha çok yaygınlaşmasını sağlamak.Çok ciddi anlamda tesisi yapmak isteyen üreticilerimiz var, Ziraat Odası Başkanımız var. O anlamda tesisimizi bizde gelen üreticilere açtık eğitimler veriyoruz bu işi yapılabilirliğini gösteriyoruz. Tesisimiz amacı doğrultusunda uygun bir şekilde ilerliyor” şeklinde konuştu.

"Fındık üreticisi önce denemek için geldi sonra..."
İlk olarak 800 kilo fındık kırdıklarını ve bunu da üreticinin İstanbul’da 62 liradan satışa sunduğu kaydeden Erim Yaman, şöyle devam etti:
“Bize ilk bir üretici Örenkaya köyünden geldi. Üretici bize 800 kilo fındık getirdi bunun karşılığında biz üreticiye kilogram ve yarım kilogram şeklinde hazırladığımız fındıklarını teslim ettik ve üretici İstanbul'da sattı. Aradan bir 15 gün geçtikten sonra tekrar geldi. ‘Ben tekrar fındık kırdırmak istiyorum’ dedi bizde sebebini sorduk bize, ‘ben 62 liradan sattım kilosunu’ dedi. Bu anlamda üreticide katma değeri yüksek olan gelirini elde etmiş oldu. Burada saatte 200 kilogram kırıyor, 60 kilogram kavuruyoruz. Şimdi biz bunu 120 kilograma çıkardık. Amaç burada bu işin yapılabildiğini göstermekti ama talep çok olunca bu tesis önümüzdeki yıl da bize yetmeyecekti bizde saatte 500 kilogram kırma kapasiteli bir tesis kurmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.
Ürettiği fındığı tesise getirerek işleten çiftçi Hamit Hanoğlu ise “Fındığımız tüccara satıldığı zaman bizim fındığımız buradan alınıyor, kavruluyor, dışarıya satılıyor vatandaşlar bunu 60 lira, 80 lira ve 100 lira gibi bir fiyata yiyor. Biz üreticiler olarak hem ucuza satacağız hem de ürünümüzden biraz daha para kazanacağız. Bu 16 lirayı 20 liraya, 25 liraya çıkartmanın yollarını arayacağız. Onun için bundan sonra Tirebolu Ziraat Odası'nı bu konuda daha çok desteklemek gerek” diye konuştu.

GİRESUN

11 Ekim 2019 Cuma

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