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Giresun’da Amatör Spor Haftası kutlandı

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen ''Amatör Spor Haftası'' Giresun'da kutlandı.

Giresun’da Amatör Spor Haftası kutlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘’Amatör Spor Haftası’’ Giresun’da kutlandı.
Amatör Spor Haftası, sportif faaliyetler ile farkındalık oluşturarak insanların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, spora yeni başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazanması ve buna yönelik müsabakalar düzenlenmesi, başarılı sporcuların halka tanıtılması, yeni bireylerin spora kazandırılması amacıyla düzenleniyor.
19 Eylül Kapalı Spor Salonunda düzenlenen kutlama törenlerinde genç sporcular geçmişte kalan sokak oyunlarını canlandırırken Görele Halk Oyunları ekibi ise kısa bir horon gösterisinde bulundu.
Giresun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, törende yaptığı konuşmada her geçen gün daha fazla sporcuya sahip olduklarını kaydetti.
Bulut, Giresun’da 91 spor kulübü, 7 bini faal olmak üzerek 27 bin lisanlı sporcu olduğunu belirterek “28 branşta ilk kez antreneler ile tanışan 9 bin 600 çocuğumuz il spor merkezlerinde spor yapma imkanına sahip olmuştur” dedi.
Giresun Valisi Harun Sarıfakıopulları ise burada yaptığı konuşmada, “Eğer profesyonel spor dallarında başarıyı yakalayacaksak bunun yolu, bunun alt yapısı mutlaka amatör sporlara daha fazla önem vermekten, daha fazla kaynak ayırmaktan geçiyor. Bunu da yapacak olan sizlersiniz. Siz sevgili gençler, öğretmenler ve antrenörleri olarak sizlersiniz. O nedenle sizlerden beklentilerimiz çok fazla. Aranızda birçok branşta Türkiye’de ve sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da dereceye giren kardeşlerimiz var. İnşallah o kardeşlerimizin, o gençlerimizin sadece Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında değil Olimpiyatlarda da kürsüde göreceğiz inşallah. Çünkü o başarıyı vaat eden, o başarıya dönük antrenörleriyle beraber çalışan evlatlarımız var. Onlar bizim gurur kaynaklarımız. Onları çok seviyoruz. Onlarla ve aileleriyle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından kutlamalar çeşitli etkinliklerlesin ardından sona erdi.

GİRESUN

11 Ekim 2019 Cuma

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