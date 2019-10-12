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Çotanak Spor Kompleksinin yüzde 80’i tamamlandı

İHA

Çotanak Spor Kompleksinin yüzde 80’i tamamlandı

Giresun’da yapımı 2016 yılında başlayan Çotanak Spor Komplesinde sona yaklaşıldı. İçerisinde 1 adet stadyum, 1 adet olimpik yüzme havuzu, 1 adet antrenman sahası ve 1 açık otopark alanı bulunan spor kompleksinin yüzde 80’i tamamlandı.
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yatırım bedeli 152 Milyon 890 bin TL bulan spor kompleksi için değerlendirmelerde bunundu.
Öztürk, “Stadyum 20 bin 028, olimpik yüzme havuzu ise bin seyirci kapasiteli olacak. Spor kompleksinde 40 adet mağaza yer alacak. İnşaat çalışmalarının yüzde 80’i tamamlandı.Toplam yatırım bedeli 152 Milyon 980 bin TL’yi bulan spor kompleksimiz tamamlandığında Giresun modern standartlarda bir stadyuma ve olimpik yüzme havuzuna kavuşacak” dedi.
“Giresun’u bölgenin parlayan spor merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” diyen Öztürk, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde el birliğiyle çalışıyoruz. Sporun, sporcunun ve gençlerimizin hizmetindeyiz. İnşallah bu yeni tesisimizle şehrimizden nice başarılı sporcular çıkartırız” ifadelerini kullandı.

GİRESUN

12 Ekim 2019 Cumartesi

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