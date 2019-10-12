Eğribel Tüneli’nde inceleme yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eğribel Tüneli’nde inceleme yapılacak

İHA

Giresun İl Genel Meclisi Strateji Planlama Komisyonu Eğribel Tüneli'nin son durumunun ne aşamada olduğu yönünde incelemelerde bulunacak.

Eğribel Tüneli’nde inceleme yapılacak

Giresun İl Genel Meclisi Strateji Planlama Komisyonu Eğribel Tüneli’nin son durumunun ne aşamada olduğu yönünde incelemelerde bulunacak.
Giresun’u Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi’ndeki tünelin yapım çalışmalarının yavaşladığı yönündeki iddiaları İl Genel Meclisi yerinde inceleyerek bir rapor haline getirecek.
Giresun İl Genel Meclisi Strateji Planlama Komisyonu Başkan Yardımcısı İbrahim Erhan yaptığı açıklamada, “ Eğribel Tüneli’nde bir tüpte kazı çalışmaları tamamlandı, diğerinde ise yüzde 95’e ulaşıldı. Proje bünyesinde Eğribel Tüneli’nde 5 bin 910 metre sol tüp, 5 bin 902 metre ise sağ ve bin 800 metre bağlantı yolları bulunmaktadır. Eğribel Tüneli’nde sol tüpte kazıdestek imalatları tamamlanmış, sağ tüpte ise kazı çalışmaları yüzde 95 seviyesinde bitirilmiştir. İşin tamamen bitirilerek trafiğe açılması için ikmal ihalesine ihtiyaç duyulmaktadır. Tünelin tamamlanması ile güzergâh 6,5 km kısalarak ve mevcut yola göre de 25 dakika zaman tasarrufu sağlanacaktır. Ancak bir süredir çalışmaların yavaşladığı ileri sürülmektedir. İşin tamamen bitirilerek trafiğe açılması için ikmal ihalesine ihtiyaç duyulmaktadır ancak bu ihalenin geçtiğimiz Eylül ayı sonunda bitirilmesi beklenmekteydi. Bütün bunları netliğe kavuşturmak için komisyonumuz tarafından önümüzdeki hafta içerisinde bir gün Eğribel Tüneli’nde inceleme yapılarak yetkililerden bilgi alınacaktır. Alınan bu bilgi doğrultusunda yapılması gereken ne varsa ilgili ve yetkililerden talep edilecektir" dedi.
Eğribel Tüneli’nin Giresun ve bölge için öneminin de anlatan Erhan, “ Eğribel Tüneli sadece Giresun’u Şebinkarahisar, Çamoluk ve Alucra ilçelerine bağlayan bir yol değildir. Bu güzergahta yüzlerce köy ve onlarca yayla bulunmaktadır. Bu yaylaların turizm değeri Eğribel Tüneli ile birlikte artacaktır. Aynı zamanda Giresun’u İç Anadolu’ya bağlayan bir yol olması nedeniyle taşımacılıkta önemli bir geçiş noktası olacaktır. Giresun Limanı daha bir önem kazanacaktır. Giresun ekonomisine her açıdan bir değer katacaktır. Bu nedenle Eğribel Tüneli sadece ulaşım kolaylığı olarak görülmemelidir" diye konuştu.

GİRESUN

12 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:03
  • GÜNEŞ 06:27
  • ÖĞLE 12:18
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çotanak Spor Kompleksinin yüzde 80’i tamamlandı
YEREL HABERLER Çotanak Spor Kompleksinin yüzde 80’i tamamlandı
Giresun’da Amatör Spor Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Giresun’da Amatör Spor Haftası kutlandı
Görele Belediyesi’nden altyapı çalışması
YEREL HABERLER Görele Belediyesi’nden altyapı çalışması
İlaç sektöründe DOKAP ve İLAFAR işbirliği İlaç sektörü konusunda DOKAP ile İLAFAR arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER İlaç sektöründe DOKAP ve İLAFAR işbirliği İlaç ...
Fındık üreticisi fındığını 16 lira yerine 60 liradan satmanın yolunu buldu Giresun’un Tirebolu ilçesinde Ziraat Odası tarafından hizmete sunulan entegre fındık tesisi sayesinde üreticilerin fındığı katma değerli ürünler haline getiriliyor
YEREL HABERLER Fındık üreticisi fındığını 16 lira yerine 60 liradan ...
Giresun’a 628 Milyonluk sağlık yatırımı
YEREL HABERLER Giresun’a 628 Milyonluk sağlık yatırımı
Giresun’da “Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi” eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER Giresun’da “Demokrasi için Medya, Medya için ...
GZO Başkanı Nurittin Karan:“Fındıkta geçen yıla oranla ihracat artışı yaşandı”
YEREL HABERLER GZO Başkanı Nurittin Karan:“Fındıkta geçen yıla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X