Motorsikletiyle uçuruma yuvarlanan genç hayatını kaybetti

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Giresun’un Bulancak ilçesinde motorsikletinin hakimiyetini kaybeden bir genç uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Bulancak ilçesine bağlı KovanlıkBozat yolunda ilerleyen Mert Hartamacı (19) henüz bilinmeyen bir sebeple kullandığı motorsikletinin hakimiyetini kaybederek uçurumdan yuvarlandı ve dereye savruldu. Görgü tanıklarının sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Hartamacı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

GİRESUN 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:03

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