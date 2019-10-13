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Giresun'da kaza: 1 ölü

DHA

GİRESUN'da, şarampolden yuvarlanan otomobilin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRESUN'da, şarampolden yuvarlanan otomobilin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza Giresun merkeze bağlı Kemaliye köyünde meydana geldi. Emin Kara (46) yönetimindeki 28 EK 163 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampolden yuvarlandı. Kazayı görenler 112 sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Yaralanan Kara, ambulansla Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Berberlik yapan Kara, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GİRESUN

13 Ekim 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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