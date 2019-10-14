Giresun’da fındık fabrikasında yangın çıktı Fabrikada çıkan yangına 10 itfaiye aracı müdahale ediyor

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Giresun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında yangın çıktı. İç fındıkların bulunduğu bölümde çıkan yangına 10 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor.

Hafta sonu olması dolayısıyla fabrikada çalışan bulunmadığı öğrenildi.

GİRESUN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:56

YATSI 19:15

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