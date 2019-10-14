Giresun'da fındık fabrikasındaki yangın korkuttu

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GİRESUN'daki fındık fabrikasında dün gece çıkan yangında hasar oluşurken, soğutma çalışması sırasında 1 kişi dumandan etkilendi.

Giresun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık fabrikasında, dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İçinde fındık olan fabrikada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Giresun Belediyesi ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Gece boyunca süren soğutma çalışmalarıyla yangın büyümeden söndürüldü. Hasarın meydana geldiği yangında, soğutma çalışmaları esnasında dumandan etkilenen 1 kişiye, 112 Acil ambulansında sağlık görevlileri müdahale etti. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.



GİRESUN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:05

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