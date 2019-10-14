Giresun’daki fındık fabrikası yangını 3 saatlik çalışmayla söndürülen fabrika yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor

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Giresun Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında dün gece çıkan yangın Giresun ve Bulancak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin fabrikada soğutma çalışmaları günün ilk ışıklarına kadar sürdü.

Yangın, dün gece fabrikanın iç fındıkların olduğu silolarda çıkmış ve itfaiyenin 3 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınabilmişti. Öte yandan yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

GİRESUN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:05

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