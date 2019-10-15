Giresun,” Kitapla Hasbihal” projesinde buluştu

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla “Kitapla Hasbihal” isimli proje başlatıldı.

Proje kapsamında Giresun Atatürk Meydanı'nda Vali Harun Sarıfakıoğulları, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, bazı daire amirleri öğrenciler ve velilerin katılımıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

“Kitapla Hasbihal” konulu kitap okuma projesiyle ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, “Yıl boyunca okullarımızda çeşitli etkinliklerle devam edecek olan projenin ilk faaliyeti olan 'Açık Alanda Okuma' birlikteliği, merkez ilçedeki tüm ortaokullarımızdan öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla 15.'sini gerçekleştiriyoruz. 'Kitapla Hasbihal' projesi kapsamında tüm ilçelerimizde aynı anda gerçekleştirilen okuma etkinlikleri, halkımızın da katılımıyla ayrı bir anlam kazanmıştır. Proje süresince öğrenciler, okudukları her kitabı Karikatür, Resim, Şiir, Slogan, Fıkra, Masal gibi çıkarımlarla yeniden değerlendireceklerdir. Son okuma etkinliğinden sonra okunan kitaplar ve öğrenci değerlendirmeleri, Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası etkinliği olarak sergilenecek ve kitaplar ziyaretçilere hediye edilecektir” dedi.

GİRESUN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:06

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