Kızılay Giresun Şube Başkanı Cansız: “Giresun’da kan sıkıntımız yok”

Türk Kızılay’ı Giresun Şubesi Başkanı Murat Cansız, kan konusunda herhangi bir problemlerinin olmadığı her yıl koydukları kotalara ulaştıklarını söyledi.

Türk Kızılay’ı Giresun Şubesi olarak 2019 yılının ilk 10 aylık süreci çok güzel geçtiğini ifade eden Başkan Murat Cansız “2018’de kan bağışı hedefimiz 15 bindi. Bizim aldığımız 15 bin 700 oldu bu da şunu gösteriyorum Giresun olarak kan sıkıntımız yok. 2019 yılı içinse hedefimiz 16 bindi. Şu ana kadar ise 13 bin oldu. Bu ise yıl sonuna kadar hedefimizi yine fazlasıyla dolduracağız anlamına gelmektedir” dedi.

“Gerek yardımlar noktasında gerekse kan noktasında hedeflerimize ulaştık” diye Cansız yatırımlara da hız verdiklerini kaydetti. Cansız, Kan Merkezi için yapılan çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, “Giresun’da Kızılay olarak kan merkezi projesi vardı bunu ihale aşamasına getirdik zannediyorum 2 ay içerisinde merkezimizi kuracağız” ifadelerini kullandı.

GİRESUN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:08

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