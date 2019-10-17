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Giresun’da öğrenme şenliği düzenlendi

İHA

Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce öğrenme şenliği düzenlendi.

Giresun’da öğrenme şenliği düzenlendi

Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce öğrenme şenliği düzenlendi.
Atatürk Meydanı'nda düzenlenen şenlikte merkez ve ilçelerindeki Halk Eğitim Merkezlerinin yıl boyunca yaptıkları ürünleri ile yöresel yemekleri tanıttılar.
Öğrenme şenliğinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri kapsamında 20182019 eğitimöğretim yılında nüfusa oranla en fazla kurs gerçekleştiren il olduklarını söyledi.
2 gün sürecek şenlikte eserlerin vatandaşların beğenisine sunulacağını belirten Tosunoğlu, “Giresun Öğrenme Şenliğinde, halk eğitimi merkezlerimizin gerçekleştirdiği faaliyetler ve ortaya çıkan eserler, hazırlanan stantlarda sergilenerek vatandaşlarımızın ilgi ve beğenisine sunulmuştur. Bu bağlamda; Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerimiz toplumun her kesimini kapsayacak şekilde artarak devam etmektedir” dedi.
Açılış konuşmasının ardından Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ve protokol stantları gezdi.

GİRESUN

17 Ekim 2019 Perşembe

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