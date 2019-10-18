Giresun\u2019un \u015eebinkarahisar \u0130l\u00e7e Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 sorumluluk alanlar\u0131nda trafik denetimlerinin yan\u0131 s\u0131ra e\u011fitici faaliyetlerini de s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. \u015eebinkarahisar \u0130l\u00e7e Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 na ba\u011fl\u0131 trafik ekipleri, \u00f6\u011frencilerde trafik bilincini olu\u015fturmak amac\u0131yla trafik seminerleri vermeye devam ediyor. Jandarma Trafik Komutan\u0131 Abd\u00fcllatif \u00d6zt\u00fcrk taraf\u0131ndan U\u011furca K\u00f6y\u00fc ilk\u00f6\u011fretim okulundaki trafik e\u011fitiminde \u00f6\u011frencilere, Emniyet Kemerin Ses getirsin , \u00d6ncelik Hayat\u0131n, \u00d6ncelik Yayan\u0131n e\u011fitim projeleri hakk\u0131nda bilgilendirme semineri verildi. Seminerde, trafikte uyulmas\u0131 gereken genel hususlar, trafik \u0131\u015f\u0131k, i\u015faret ve levhalar\u0131, yaya yollar\u0131, \u00f6\u011frenci servislerine inmebinme, okul servis g\u00fcvenli\u011fi, kar\u015f\u0131dan kar\u015f\u0131ya ge\u00e7me, emniyet kemeri \u00f6nemi ile genel trafik kurallar\u0131 ile ilgili bilgiler verildi. Jandarma trafik ekipleri \u00f6\u011frencilerden her zaman trafik kurallar\u0131na uymalar\u0131n\u0131, ara\u00e7lar\u0131n ge\u00e7ti\u011fi yollarda dikkatli olmalar\u0131n\u0131, y\u00fcr\u00fcrken mutlaka yaya yolunu kullanmalar\u0131n\u0131, trafik \u0131\u015f\u0131k, i\u015faret ve levhalara uymalar\u0131n\u0131 istedi. E\u011fitim sonunda \u00f6\u011frencilere bro\u015f\u00fcr ve \u00e7e\u015fitli hediyeler da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131.