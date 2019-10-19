Giresun Valiliğinden ‘Göğüs Hastanesi’ açıklaması

Giresun Valiliği kamuoyunda konuşulan ‘Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin kapatılacağı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

“Giresun’da yayınlanan bazı yerel gazetelerde Giresun Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin kapatılacağı veya yıkılacağı yönünde çıkan haberler üzerine kamuoyunun bu hususta bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur” denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu haberlerde iddia edildiği gibi hastanenin kapatılacağı veya yıkılacağına dair Sağlık Bakanlığı tarafından alınmış bir karar ya da uygulama yoktur. Giresun Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi halen hizmet sunumuna devam etmektedir. Sağlık Bakanlığımızca ve Valiliğimizce ilimizde sağlık hizmeti sunumunun kalitesini artırmak amacıyla çalışılmaktadır.”

GİRESUN 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:49

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.