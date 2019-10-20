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(Özel) Mehmetçik içeride ve dışarıda PKK’ya göz açtırmıyor

İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı mücadele ederken, jandarma timleri de Doğu Karadeniz'de terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Ormanlık arazilerde ve Karadeniz yaylalarında operasyonlar sürüyor.

(Özel) Mehmetçik içeride ve dışarıda PKK’ya göz açtırmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı mücadele ederken, jandarma timleri de Doğu Karadeniz’de terör örgütü PKK’ya göz açtırmıyor. Ormanlık arazilerde ve Karadeniz yaylalarında operasyonlar sürüyor.
Yıl boyunca süren operasyonlar neticesinde örgütün bölgedeki tüm lojistik sığınakları imha edilirken, son 4 yılda üst üste düzenlenen operasyonlar sonucu 43’ü 2019 yılında olmak üzere 66 sığınak ele geçirildi. Sığınakların imhası sırasında daha önce Giresun Çaldağ Jandarma Karakolu Komutanı Astsubay Başçavuş Zafer Çalışkan’ın şehit olduğu saldırıda ve Güce İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan taciz ateşinde kullanıldığı belirlenen roketatar, Gümüşhane'nin Torul ilçesinde ele geçirildi.

“4 yılda 24 PKK'lı etkisiz hale getirildi”
Örgüte vurulan lojistik darbelerin yanı sıra bölgede daha önce eylemler yapan gruplar da yok edildi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde bölge sorumlularının da bulunduğu 24 terör örgütü üyesinden 16’sı etkisiz hale getirilirken, 8’i sağ yakalanarak cezaevine konuldu. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Tokat, Ordu, Bayburt ve Artvin illerinde devam eden operasyonlar, Erzincan ve Erzurum illerinin Doğu Karadeniz'e bağlantılı bölgelerine doğru genişletildi.

“Cesaretleri kalmadı”
Yakalanan “Kawa” kod adlı Behrüz Dudkanlu adlı teröristin ifadesi ise yapılan operasyonların başarısını ortaya çıkardı. Terörist Dudkanlu, ifadesinde teslim olmadan önce örgütün Tunceli kırsalından yeniden bölgeye takviye yapmak istediğini ama hiçbir örgüt üyesinin gelmeye cesaret edemediğini, verilen emirlere karşı gelerek tepki gösterdiklerini söyledi.
Öte yandan, jandarma timleri yayla dönüşü yapan vatandaşları tek tek uyararak evleri tamamen boşaltmalarını istedi.

GİRESUN

20 Ekim 2019 Pazar

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