Sel sularına kapılarak kaybolan şahıs ölü bulundu

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Giresun’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel sularına kapılarak kaybolan şahsın cesedi bulundu.

Eynesil ilçesine bağlı Kemerli köyünde hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış sonrasında sel sularına kapılarak kaybolan 65 yaşındaki Hasan Zamba'nın yapılan arama çalışmaları sonucu cesedine ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre, sağanak yağış sonrasında evinin yanındaki dere yatağının önünü açarak sel taşkınını önlemeye çalışan Hasan Zamba, sel sularına kapıldı. Köylülerin ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramalar sonucu Zamba’nın cesedi, evine yakın mesafede Zıva Deresi’nde bulundu.

Eynesil'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede Zıva Deresi taştı, bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Eynesil Belediyesi'ne ait iş makineleri kapalı köy ve mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

GİRESUN 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:11

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