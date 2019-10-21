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Mahallesini su basmasını engellemek için çalışırken canından oldu Giresun’un Eynesil ilçesinde ...

İHA

Giresun'da yoğun sağanak yağış Eynesil ilçesinde su baskınları ve taşkınlarına neden oldu. Bir kişi de sele kapılarak hayatını kaybetti.

Mahallesini su basmasını engellemek için çalışırken canından oldu Giresun’un Eynesil ilçesinde meydana gelen taşkınında hayatını kaybeden Hasan Zamba’nın mahallesini kurtarmak isterken suya kapıldığı öğrenildi.

Giresun’da yoğun sağanak yağış Eynesil ilçesinde su baskınları ve taşkınlarına neden oldu. Bir kişi de sele kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, olayda hayatını kaybeden 65 yaşındaki Hasan Zamba’nın Kemerli Köyündeki yaşadığı mahalleden geçen dere yatağının taşmaması için çalışma yaptığı sırada suya kapıldığı öğrenildi.
Zamba’nın cansız bedeni evinden 1 kilometre uzaklıktaki dere yatağında arama çalışmalarına destek veren köylüler tarafından bulundu.
Zamba’nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GİRESUN

21 Ekim 2019 Pazartesi

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