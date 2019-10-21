Bu kitap ailelere rehber olacak Okul öncesi eğitim alanında kaynak ve hikaye kitapları yazan Tamer Uzuner, bu defa ailelere yönelik çocuklarıyla etkili iletişim kitabı için hazırlıklara başladı

Ailelere, çocuklarını anlama ve yetiştirme konusunda başucu niteliğinde rehber olarak büyük fayda sağlayacak kitabın hazırlıkları başladı.

Okul öncesi eğitim için birçok kaynak ve hikaye kitapları yazan Tamer Uzuner, yeni bir kitap için kolları sıvadığını açıkladı. Yeni kitabının ailelere yönelik çocuklarıyla etkili iletişim ve çocukların sorunlarına yönelik pratik çözüm önerilerinin yer alacağı kolayca anlaşılabilir olacağını kaydeden Uzuner, kısa süre sonra kitabının okur severlerle ve çocuklarla buluşacağını söyledi.

Çocukların gelişiminin ailelere bağlı olduğunu ifade eden Uzuner, “Çocuklarımızı ne kadar anlayabilirsek sorunlarının çözümüne ve onların gelişimine o kadar katkı sağlarız. Çocukluk, sorunların çözümüne ailelerinden öğrenerek, görerek taklit edecekleri ile yaşama hazırlanmakta ve sürdürülecek yeni yaşamın başlangıcıdır. Bu nedenle ailelerin çocuklarıyla iletişimi çok önemlidir. Bu bakımdan ailelere yönelik başucu kaynağı, bir rehber niteliğinde çocuklarıyla etkili iletişim, çevreyle etkili iletişim, güncel toplumumuzun ve çocuklarımızın sorunlarına yönelik pratik çözüm önerilerinin yer alacağı kolayca anlaşılabilir, yaşamsal örnekleri de içeren bir kitap olacak. Pek yakın zamanda okur severler, çocuklar 36 kitabımızla buluşmuş olacak” dedi.

Daha önce de çocuklar için yazdığı kitaplar bulunduğunu hatırlatan Uzuner, “Yaptığımız çalışmalarda kaynak kitap konusunda ,kaliteli eğitim yayınlarına ulaşma noktasında ciddi eksiklikler olduğunu fark ettik. Bunun üzerine ilk önce bir web sayfası kurduk. Daha sonra okul öncesi eğitim için hikaye kitapları ve kaynak kitaplarla devam ettik. Bugüne geldiğimizde 35 tane basılı eser olmuş. Son 5 yıldır Giresun’da kamuda turizmle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu nedenle yazma imkanımız olmadı. Yeniden yazmayla ilgili bir istek olunca 36. kitap için hazırlıklara başladık” diye konuştu.

GİRESUN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:12

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