Köyünü selden kurtarmak isterken hayatını kaybetmişti, son görüntüsü izleyenleri duygulandırdı

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Giresun’da geçtiğimiz hafta sonu şiddetli yağan yağmurun ardından Eynesil ilçesinde suya kapılarak hayatını kaybeden yaşlı adamın sosyal medyaya düşen görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.

Olay, Eynesil ilçesine bağlı Kemerli Köyünde 20 Ekim Pazar günü meydana gelmişti. Aşırı yağışlarla beraber köyün üst tarafından geçen su kanalı tıkanıp köye zarar vermesin diye çalışırken suya kapılan ve hayatını kaybeden Hasan Zamba’nın sosyal medyada düşen videosu izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Köyünü kurtarmak için kendini feda eden Zamba’nın "Yolun sonu görünüyor" türküsünü söylerken bir yakını tarafından çekilen görüntüsü sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. İçtenlikle söylediği türkü videoyu izleyenleri duygulandırdı. Video kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

GİRESUN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:13

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