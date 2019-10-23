ASKON Giresun İl Başkanı Türk istişare ziyaretlerini sürüyor

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON ) Giresun İl Başkanı Yener Türk, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri Öztürk, FKB Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ve Yönetim Kurulu üyesi Nurittin Karan ile GTSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu'nu ziyaret etti.

ASKON Giresun İl Başkanlığı görevine getirildikten sonra güçlü bir yönetim oluşturmak için iş dünyası ile sıkı bir diyaloğa giren Yener Türk, bir yandan da istişare ziyaretlerini sürdürüyor. İlk olarak TBMM'de AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk'ü ziyaret ederek çalışmaları ile ilgili bilgi aktaran Türk, "Milletvekillerimizle ayrı ayrı görüşerek ASKON olarak yapılanmanın ardından Giresun'a yatırım yapılması ve iş istihdamı sağlanması doğrultusunda nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi anlattık. Değerli görüşlerini alarak, tavsiyelerini dinledik. Vekillerimiz de ilimize yatırım yapılması, istihdam sağlanması doğrultusunda her türlü destekte yanımızda olacaklarını ifade ettiler" dedi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'na da bir ziyaret gerçekleştiren Türk, "Hedefimiz iş insanlarımızla dayanışma içerisine girerek ilimize yeni iş alanları açılmasının önünü açmaktır. Giresun Valimizin bu doğrultuda verdiği mesajları ve gösterdiği gayretleri yakından takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyarette ASKON Başkanı Türk'ü tebrik eden Vali Sarıfakıoğulları ise, "Bölgemize yatırım yapanların ve istihdama katkı sağlayanların gönlümüzde ayrı bir yeri var. OrduGiresun Havaalanı'nın getirdiği avantajın Giresun ve Bulancak Organize Sanayi bölgelerinde oluşturduğu yatırım hareketliliğinden mutluluk duyuyoruz. Biz valilik olarak iş insanlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Ziraat Odası Başkanı ve FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu üyesi Nurittin Karan ile Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu'nu da ziyaret eden Yener Türk, yaptığı değerlendirmede, "Başkanlarımızla yaptığımız Giresun ekonomisini konu alan görüş alışverişlerimiz fevkalade olumlu geçti. İlimize dayanışma içine girerek yatırım ve istihdam sağlanması anlamında nasıl katma değer katabiliriz konularını ele aldık. Değerli başkanlarımızın ASKON olarak bize başarı dileklerini ileterek, 'Giresun'un gelişmesi için herkesle dayanışma içerisine girerek oluşabilecek her türlü işbirliğine hazırız. Bu doğrultuda ASKON'un da yanındayız' ifadeleri bize büyük güç verdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

ASKON Başkanı Türk, 2017'de Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan milli istihdam seferberliği kapsamında Giresun'da istihdam birincisi olmuş ve ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almıştı.

GİRESUN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:14

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