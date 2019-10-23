Kontrolden çıkan kamyonet markete daldı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Giresun'da kontrolden çıkan kamyonet markete girdi.

Kaza, Merkez Kavaklar Mahallesi Yeniyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki 52 FH 755 plakalı kamyonet, marketin karşısındaki yokuştan indiği esnada kontrolden çıktı. Süratli bir şekilde refüjü aşan kamyonet markete girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, markette yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.

GİRESUN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:43

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.