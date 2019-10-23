Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: “Fındıkta fiyat yükselmeyecek”

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kriterlerini değiştirmediği sürece fındığın piyasa fiyatının üstüne çıkmayacağını söyledi.

Karan, TMO’nun açıkladığı fiyatın ‘taban’ değil ‘tavan’ fiyat olarak algılandığını belirterek, “Toprak Mahsulleri Ofisi ben fındığı alacağım diyor ama açıkladığı fiyat serbest piyasada ‘tavan’ fiyat olarak algılanıyor. İşte bu kriterleri değiştirmediği için TMO Kasım değil Aralık sonuna kadar alsa bile çok tonajlı fındık alamayacak” dedi.

TMO’nun açıkladığı fiyatı koruması gerektiğini dile getiren Karan, “Buradaki asıl sıkıntı bizde TMO’nun alım kriterlerini gözden geçirmesi, bir de açıklamış olduğu taban fiyatı koruması gerekir. TMO hızlı bir şekilde piyasayı regüle etmiş olsaydı fındık fiyatı TMO’nun fiyatından 1 lira yukarıda olacağına eminiz. Şu anda fındık 16 lira 50 kuruş. TMO taban fiyat diye tavan fiyat açıkladığı için bu fiyatı geçmiyor. Bundan dolayı fiyat bu seviyelerde kalacak. Üretici kafasında oluşturduğu fiyatı bulursa fındığı piyasaya satmasını öneriyoruz” diye konuştu.

GİRESUN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:14

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