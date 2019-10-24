Cumhurbaşkanlığı’ndan Bulancak’a müjde

Giresun’un Bulancak ilçesinde bulunan Sarayburnu Camisinin doğusunda yapılması planlanan “Bulancak Millet Bahçesi Projesi” alanında bulunan taşınmazlar için Cumhurbaşkanlığı Kamulaştırma kararnamesi yayınlandı.

Konuyla ilgili bilgiler veren Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, “Seçim öncesi verdiğimiz önemli sözlerden birisini daha yerine getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Seçim döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımızla yaptığımız görüşmeler ve seçim sonrası ilçemizi ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un ziyaretinde yaptığı incelemeler sonrası, Sarayburnu Camii çevre düzenlemesi ve caminin doğu bölümündeki alanda yapılacak Millet Bahçesi projesi için, alanda bulunan binaların kamulaştırılması gerektiği hususu değerlendirilmiş ve çalışmalar başlatılmıştı. Yakından takip ettiğimiz süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla 23 Ekim 2019 tarihli ve 1700 karar sayısıyla yayınlanan kararnameyle neticelenmiştir. Başta Cumhurbaşkanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kararnamede şu ifadelere yer verildi:

“Giresun İli Bulancak İlçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan 202 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın, bölgede yapımı planlanan “Millet Bahçesi Projesi” nin hayata geçirilmesi amacıyla Bulancak Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 27. Maddesi gereğince karar verilmiştir."

GİRESUN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

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