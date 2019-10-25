Kivi üreticilerine erken hasat uyarısı

Giresun'da 2019 yılı kivi hasadına Kasım ayının ilk haftalarından itibaren başlanacak.

Giresun Yağlıdere Kivi Üreticileri Birliği ve Ziraat Odası Başkanı Sezai Çağlar, çiftçilere erken hasat uyarısında bulundu. Kivi meyvesinin zamanında hasat edilmesinin çok önemli olduğunu belirten Çağlar, “Hasat zamanının belirlenmesinde en kolay ve garanti yöntem meyvenin suda çözünen kuru madde miktarının ölçülmesidir. Kivi hasadının yaklaşmakta olduğu bu haftalarda üreticilerimiz suda çözünen kuru madde miktarını sık sık ölçerek hasat zamanını belirlemelidir. Kuru madde değeri 6,57 aralığına ulaştığında hasat zamanı gelmiş demektir” dedi.

Hasat esnasında üreticilerin dikkat etmesi gerekleri de anlatan Çağlar, “Standart olgunluğa erişmiş meyvelerin tamamı tek seferde hasat edilmelidir. Hasat esnasında kivinin sap kısmı meyve dibinden koparılmalı, meyve sapı ağaçta bırakılmalıdır. Hasat mümkünse sabahın erken saatlerinde, yağmursuz ve serin bir havada yapılmalıdır. Hasat sonrası toplanan ürünler açıkta ve güneşe maruz kalacak şekilde bekletilmemelidir. Bahçeden taşınma zamanına kadar gölgede bekletilmelidir. Hasat edilen kivi çuval, sepet veya yere atılmamalı, direkt olarak plastik kasalara zedelenmeden boy ve kalitelerine göre sınıflandırılarak istiflenmelidir” ifadelerini kullandı.

“Erken hasat edilen kivinin depo ömrü kısalır, ayrıca üreticilerimiz ekonomik anlamda zarar edebilirler” diyen Çağlar şöyle devam etti:

“İlçemizde fındıktan sonra en çok kazandıran ürünlerin başında kivi gelmektedir. Fiyatlar önceki yıllarda olduğu gibi sınıflarına göre belirlenecektir. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum.”

GİRESUN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:16

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