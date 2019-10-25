Giresun’daki fındık hırsızları yakalandı

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Giresun’un Espiye ilçesinde 25 çuval fındığın çalınmasına ilişkin jandarmanın yaptığı titiz çalışma sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta ilçeye bağlı Yeşilköy Köyünde bir evin deposunda bulunan 25 çuval fındığın çalınmasına ilişkin jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu İ.Ş ve S.Ş isimli şahıslar olayın şüphelisi olarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GİRESUN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:16

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