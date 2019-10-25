Giresun’daki fındık hırsızları yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Giresun’daki fındık hırsızları yakalandı

İHA

Giresun'un Espiye ilçesinde 25 çuval fındığın çalınmasına ilişkin jandarmanın yaptığı titiz çalışma sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Giresun’un Espiye ilçesinde 25 çuval fındığın çalınmasına ilişkin jandarmanın yaptığı titiz çalışma sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta ilçeye bağlı Yeşilköy Köyünde bir evin deposunda bulunan 25 çuval fındığın çalınmasına ilişkin jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu İ.Ş ve S.Ş isimli şahıslar olayın şüphelisi olarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GİRESUN

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:16
  • GÜNEŞ 06:41
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kivi üreticilerine erken hasat uyarısı
YEREL HABERLER Kivi üreticilerine erken hasat uyarısı
Minik öğrenciler ‘Çocuk Hakları’ için yürüdü
YEREL HABERLER Minik öğrenciler ‘Çocuk Hakları’ için yürüdü
Cumhurbaşkanlığı’ndan Bulancak’a müjde
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı’ndan Bulancak’a müjde
Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: “Fındıkta fiyat yükselmeyecek”
YEREL HABERLER Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: “Fındıkta fiyat ...
Kamyonetin markete girme anı kamerada
YEREL HABERLER Kamyonetin markete girme anı kamerada
Kontrolden çıkan kamyonet markete daldı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyonet markete daldı
ASKON Giresun İl Başkanı Türk istişare ziyaretlerini sürüyor
YEREL HABERLER ASKON Giresun İl Başkanı Türk istişare ziyaretlerini ...
Giresunspor’dan Raul Rusescu ve Mehmet Güven açıklaması
YEREL HABERLER Giresunspor’dan Raul Rusescu ve Mehmet Güven ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X