Yıldırım isabet eden evde yangın çıktı, baba-oğul öldü

GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde, yıldırım isabet eden tek katlı bir evde çıkan yangında Ahmet (90) ve oğlu Osman Çil (60) hayatını kaybetti.

Olay, saat 21:30 sıralarında ilçeye bağla Sınır köyü Fındıcak Mahallesinde meydana geldi. Sağanagın etkili olduğu ilçede Ahmet Çil'e ait tek katlı eve yıldırım isabet etti. Düşen yıldırımın etkisiyle evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine köye Giresun ve Yağlıdere Belediyeleri'ne ait itfaiye ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan çalışma sonucunda yanan evden Ahmet ve Osman Çil'in cansız bedenine ulaştı. Yangın söndürülürken, babaoğlun cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



GİRESUN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:18

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