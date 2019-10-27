Yükselen derede kalan iş makinesini çıkarma operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yükselen derede kalan iş makinesini çıkarma operasyonu

DHA

GİRESUN'da dere yatağında çalışma yapılırken, etkili sağanak sonucu yükselen suyun içinde kalan iş makinesi, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

GİRESUN'da dere yatağında çalışma yapılırken, etkili sağanak sonucu yükselen suyun içinde kalan iş makinesi, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kentte, dün akşam etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kent merkezindeki Batlama Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Dere yatağında çalışma sırasında, içinde operatörün bulunduğu beton pompası da debisi yükselip akıntı oluşan suyun içinde kaldı. Operatör araçtan çıkmayı başarırken, ekipler de kalan aracı kurtarmak çalışma başlattı. Dere yatağındaki iş makinesi, ekiplerin çalışması sonucu vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

GİRESUN

27 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:18
  • GÜNEŞ 06:44
  • ÖĞLE 12:15
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:37
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım isabet eden evde yangın çıktı, baba-oğul öldü
YEREL HABERLER Yıldırım isabet eden evde yangın çıktı, baba-oğul ...
Giresun’da ev yangını: 2 ölü
YEREL HABERLER Giresun’da ev yangını: 2 ölü
500 yıllık efsaneye göre, 650 rakımda kayık yaptılar Giresun’da denizden 650 rakımlı köyde bir efsaneden yola çıkılarak yapılan kayık ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor
YEREL HABERLER 500 yıllık efsaneye göre, 650 rakımda kayık ...
Giresun’daki fındık hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Giresun’daki fındık hırsızları yakalandı
Kivi üreticilerine erken hasat uyarısı
YEREL HABERLER Kivi üreticilerine erken hasat uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X