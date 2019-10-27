Yükselen derede kalan iş makinesini çıkarma operasyonu

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GİRESUN'da dere yatağında çalışma yapılırken, etkili sağanak sonucu yükselen suyun içinde kalan iş makinesi, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kentte, dün akşam etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kent merkezindeki Batlama Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Dere yatağında çalışma sırasında, içinde operatörün bulunduğu beton pompası da debisi yükselip akıntı oluşan suyun içinde kaldı. Operatör araçtan çıkmayı başarırken, ekipler de kalan aracı kurtarmak çalışma başlattı. Dere yatağındaki iş makinesi, ekiplerin çalışması sonucu vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.



GİRESUN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:18

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