Kızılay’dan Omurilik Felçlileri Derneğine tekerlekli sandalye desteği

Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneğine Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından 7 adet manüel tekerlekli sandalye yardımı yapıldı. Dernek binası önünde yapılan törenle engelli vatandaşlara tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

Türk Kızılay Giresun Şube Başkanı Murat Cansız, burada yaptığı konuşmada, Kızılay'ın Türkiye'de önemli yardım kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

Kızılay olarak her zaman Karadeniz Omurilik Felçliler Derneğine destek olmak istediklerini belirten Cansız, “Gerçekten Türk Kızılay Giresun Şubesi olarak bölgemizde hem kan konusunda hem de gıda ve giyecek konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Biz bu gün Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneğine daha öncede olduğu gibi 7 adet manüel sandalye verdik. Artık bu derneğimizle biz bir aile olduk. Her zaman iç içeyiz bu derneğin sorunlarını çözmek bizim asli görevimiz. Yer bulunduğu taktirde engellilerle birlikte yaşlılar yurdu sosyal tesis gibi bir yer bulunduğu zaman bizde destek vermek istiyoruz” dedi.

Önceliklerinin engellilere hizmet olduğunu söyleyen Dernek Başkanı Asiye Divli,”Bunun için de elimizden gelen gayret ve hassasiyeti göstermekteyiz. Ben emeği geçen herkese ve Türk Kızılay'ı Giresun Şubesi Başkanı Murat Cansız’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

GİRESUN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:18

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