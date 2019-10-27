TFF 1. Lig: Giresunspor: 3 - Eskişehirspor: 1

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Giresunspor sahasında Eskişehirspor'u 31 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
43. dakikada Eskişehirspor’un kullandığı serbest vuruşta Milinkovic'in sert şutunda top az farkla auta gitti.
50. dakikada Giresun’un kullandığı serbest vuruşta Bekir’in sert şutu kalecinin solundan ağlarla buluştu. 10
58. dakikada Giresunspor atağında Landel’in şutunda kaleci Ebrar’dan dönen topu takip eden Özgür’ün dokunuşunda top ağlarla buluştu. 20
66. dakikada Eskişehirspor atağında Giresun defansının çıkaramadığı topu Milinkovic, yerden vuruşla Giresunspor ağlarına gönderdi. 21
85. dakikada soldan Rodrıguez sürdürüp verdiği pasta topa sert vuran Tanase ağları sarstı. 31
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar xxx. Mehmet Ali Akkor xx, Kemal Elmas xx
Giresunspor: Adriano Facchini xx, Numan xx, Muhammed Bayır xx, Mehmet Taş xx, Landel, Rusescu xxx, Özgür xxx (Tanase dk. 70 xx), Murat Akça xx, Rodrıguez xx (Alpay Koçaklı dk. 89 ?), Muhammed Himmet Ertürk xx (Alperen Aydın dk. 80 x), Bekir xxx
Yedekler: Metin Erol, Ahmet, Limbombe, Orhan,Uğur
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Eskişehirspor: Ebrar xx, İbrahim Sıssoko xx ,Mevlüt xx, Berkay xx, Sekidika xx, Marko Milinkovic xxx, Kamal xx, Erdal xx, Furkan Balaban xx, Hakan xx (Mehmet Fevzi Yıldırım dk. 77 xx), Cemali xx (İbrahim Halil Öneri dk. 56 xx)
Yedekler: Alperen Kocabaş, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Melih, Metehan
Teknik Sorumlu: Coşkun Demirbakan
Goller: Bekir (dk. 50), Özgür (dk. 58), Tanase (dk. 85) (Giresunspor), Milinkovic (dk. 66) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Bekir, Tanase (Giresunspor), Furkan Balaban, Sekıdıka, Erdal, Mevlüt (Eskişehirspor)
GİRESUN
27 Ekim 2019 Pazar
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