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Giresunspor-Eskişehirspor: 3-1

DHA


STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Erkan Özdamar (xxx), Mehmet Ali Akkor (xxx), Kemal Elmas (xxx)
GİRESUNSPOR: Adriano (xx), Mehmet Taş (xxx), Murat (xxx), Numan (xxx), Muhammed Bayır (xx), Bekir (xxx), Michel Landel (xxx), Muhammed Ertürk (xxx) (Dk. 80 Alperen x), Yonathan Del Valle (xx) (Dk. 89 Alpay), Özgür Can (xxx) (Dk. 70 Tanase xx), Raul Rusescu (x)
ESKİŞEHİRSPOR: Ebrar (x), Hakan (x) (Dk. 77 Mehmet Feyzi x), Berkay (xx), İbrahim Sissoko (xx), Cemali (x) (Dk. 61 İbrahim Halil x), Mevlüt (x), Furkan (x), Marko Milinkovic (xx), Kamal Issah (xx), Erdal (x), Jesse (xx)
GOLLER: Dk. 51 Bekir, Dk. 58 Özgür Can, Dk. 86 Tanase (Giresunspor), Dk. 66 Marko Milinkovic (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Bekir, Tanase (Giresunspor), Furkan, Issah, Erdal, Mevlüt (Eskişehirspor)
TFF 1´inci Lig 9'uncu hafta mücadelesinde Giresunspor sahasında Eskişehirspor´u 3-1 mağlup etti.
2´nci dakikada Landel sol kanattan Del Valle´yi gördü. Del Valle´nin vuruşunda top yandan auta çıktı.
3´üncü dakikada kaleci Ebrar uzun oynadı, Hakan kontrol etti ve pasını Jesse´ye aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunu Adriano iki hamlede kontrol etti.
17´nci dakikada Mehmet Taş´ın sağ kanattan yakın kale direğine ortaladığı topa Özgür Can yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
19´uncu dakikada Landel´in taşıdığı topta Muhammed Ertürk ortaladı, bu kez Rusescu kafayla topu ağlara yollamak istedi ancak Ebrar başarılıydı.
26´ncı dakikada Murat Akça´nın sağ kanattan arka direğe yolladığı ortaya Rusescu yükseldi. Kaleci Ebrar zor pozisyonda tehlikeyi önledi ve topu kornere gönderdi.
43´üncü dakikada Issah´ın pasına hareketlenen Jesse, sol kanattan ceza sahasına girip sert bir vuruş denedi ancak top az farkla yandan auta çıktı.
51´inci dakikada Bekir göğsüne aldığı darbe sonrasında yere düşürüldü ve kazanılan serbest vuruşta topun başına yine Bekir Yılmaz geçti. Bekir´in akıl dolu vuruşu üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0
53´üncü dakikada Muhammed Bayır sol kanattan ortaladı, Muhammed Ertürk kafa vuruşunu yaptı ancak bu vuruştan sonuç gelmedi.
58´inci dakikada sağ kanattan Muhammed Ertürk´ün arka direğe ortaladığı topu Del Valle göğsüyle yumuşattı ve bekletmeden pasını Özgür Can´a aktardı. Özgür Can´a ise sadece dokunmak kaldı: 2-0
64´üncü dakikada Erdal´ın sağ kanattan ceza sahasına yolladığı topa Sissoko gelişine vurdu. Kaleci Adriano topu köşeden kornere çeldi.
66´ncı Sissoko, Jesse ile duvar pası yaptı ama top Jesse´de kaldı. Jesse sert vurdu, savunmadan dönen topu Milinkovic düzgün bir vuruşla Adriano´nun solundan filelerle buluşturdu: 2-1
81´inci dakikada Kamal Issah yarı sahadan aldığı topla hızla ceza sahası bölgesine geldi. Vuruşunda top çok az farkla üstten auta gitti.
86´ncı dakikada Del Valle´nin kullandığı köşe atışında Tanase topu kafayla kaleye gönderdi. Eskişehirspor kalecisi Ebrar topa müdahale edemedi ve top ağlarla buluştu: 3-1
Giresunspor, Eskişehirspor´u 3-1 yendi.

GİRESUN

27 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:18
  • GÜNEŞ 06:44
  • ÖĞLE 12:15
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:37
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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