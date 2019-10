Başkan Sacit Ali Eren: "İyi bir çıkış yaparsak hedefe varırız" Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren: "Şehrin bütünleşmesi, desteğin artması gerekiyor"

Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren, takıma destek olunması gerektiğini belirterek, "Gerekli desteğin sağlanması lazım. Bu konuda biraz yalnız kalıyoruz, takımımıza daha çok destek istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, 31’lik Eskişehirspor galibiyetini değerlendirdi. Galibiyetlerin devamının gelmesinin önemli olduğunu kaydeden Eren, “Ben her zaman takımın iyi olduğunu dile getirdim, takıma güvendiğimi her zaman söyledim. Galibiyetlerin devamı gelmesi önemli. İstediğimiz çıkışı yakalarsak hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Önemli olan bunu bir maçlık değerlendirmemek lazım birkaç maç seri yapıp ondan sonra konuşmak lazım” şeklinde konuştu.

Takıma destek olunması gerektiğini ifade eden Eren, “Her zaman söylediğim gibi bu bizim tek başımıza yapabilecek olduğumuz bir şey değil şehrin bütünleşmesi gerekiyor, gerekli desteğin sağlanması lazım bu konuda biraz yalnız kalıyoruz takımımıza daha çok destek istiyoruz hem taraftarlarımızdan hem de şehrimizin büyükleri tarafından inşallah ilerleyen süreçlerde daha güzel yerlere geleceğiz” diye konuştu.

Takımda bir değişiklik yapamadan devam edeceklerini vurgulayan Eren, “Şu an için ikinci yarıda her hangi bir değişiklik düşünmüyoruz. Takımımızla devam edeceğiz. Hocamız gayet mütevazi, özgüveni yüksek, takıma güveniyor ve oyuncular üzerinde pozitif etkileri var. Bu açıdan dolayı hocamızdan çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

