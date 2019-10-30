Giresun İl Özel İdaresi’nden deprem denetimi

Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ekiplerince il genelinde sorumluluk bölgesi içinde yapı kalitesinin artırılması yönünde çalışmalar yürütüyor.

Yapı kalitesinin artırılması yönünde son iki yılda 2 bin 684 proje onayının gerçekleştirildiği kaydedildi. İl Özel İdaresi tarafından verilen bilgide, “Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce kırsal alanlardaki yapılaşmalar denetlenmekte, bu kapsamda yapılarda projesine uygunluk ve mevzuata uygunluğa önem verildiği ortaya çıkan bir gerçek. Ülkemizde yaşanan son deprem olayları da özellikle kaliteli yapı yapılması gerekliliğini bir kez daha ortaya çıkardı. Hükümetçe yayımlanan son Deprem Yönetmeliği kapsamında köylerde uygulanacak projelerin müelliflerince ve il özel idaresi teknik elemanlarınca sıkı takip edilmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için binalarını mutlaka oyalı projelerine uygun yapmaları yönünde uyarılmaktadırlar. Bu kapsamda köy ve kırsal alanlarda yapı kalitesinin artırılması yönünde yapılan çalışmalar neticesinde son 10 yılda il genelinde toplam 9 bin 820 adet proje onaylandı. Son iki yolda ise bu sayı 2 bin 684 olarak gerçekleşti” denildi.

GİRESUN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:22

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