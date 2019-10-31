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UNESCO Listesine giren ‘Islık Dili’ için çalıştay düzenlendi Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve ...

İHA

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köylülerince yüzyıllardır kullanılan ve köylüler arasında 'Kuş Dili' olarak bilinen 'Islık Dili'nin UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine kaydedilmesine ilişkin olarak 'Islık Dili' Koruma Eylem Planı Revizyon Çalıştayı düzenlendi.

UNESCO Listesine giren ‘Islık Dili’ için çalıştay düzenlendi Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık: “Türkiye dünyada 178 ülke arasında UNESCO’ya en fazla unsur kaydettiren 5. ülke”

Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köylülerince yüzyıllardır kullanılan ve köylüler arasında ‘Kuş Dili’ olarak bilinen ‘Islık Dili’nin UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine kaydedilmesine ilişkin olarak ‘Islık Dili’ Koruma Eylem Planı Revizyon Çalıştayı düzenlendi.
Giresun Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen çalıştayın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık, Türkiye’nin 178 ülke arasında UNESCO’ya en fazla unsur kaydettiren 5. ülke olduğunu söyledi. Satır, yaptığı konuşmada, “Türkiye, sahip olduğu yerel ve ulusal kültür değerlerini insanlığın ortak kültürel mirasının bir parçası olarak görmektedir. Ülkemizdeki kültürel birikimin özgün yapısının ve milli kimliğin muhafaza edilerek uluslararası platformlara taşınması, Türkiye'nin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, 2006 yılında taraf olduğumuz ve Genel Müdürlüğümüzün icracı birimi olduğu UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında, ülkemizin somut olmayan kültürel miras unsurlarını UNESCO listelerine kaydettirmeye yönelik çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz. Bugüne dek gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde Türkiye kaydettirdiği 17 unsuruyla UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine 178 ülke arasında en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke içinde yer almaktadır” dedi.
Konuşmanı ardından ‘Islık Dili’ ile alakalı hazırlanan sunum ve kısa film izletildi.

"Islık dilini yaşatmak için mücadele edeceğiz"
Açılış programına katılan Kuş Köy sakinlerinden Muazzez Köçek, ıslık dilinin ana dilleri olduğunu ifade ederek yaşatmak için mücadele edeceklerini vurguladı.
Kuş Dili'nin günlük olarak kullandıkları bir dil olduğunu belirten Köçek, “Çay bahçesine, fındık toplamaya giderken ıslıkla iletişim kurarız. Hatta çay içmeye dahi böyle davet ederiz” ifadelerini kullandı.
Bir başka Kuş Köy sakini Hava Hatun Civelek ise oğlunun yemin törenine gittiğinde tören sonrası oğlunu bulmak için ıslık çaldığını bu şekilde binlerce asker arasından oğlunu kısa sürede bulduğunu kaydetti.

GİRESUN

31 Ekim 2019 Perşembe

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