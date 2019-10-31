Fındık fiyatı 20 liraya koşuyor TMO’nun 17 liradan alım yaptığı fındık fiyatı serbest piyasada 17,50’yi gördü

TMO’nun 17 liradan alım yaptığı fındık fiyatı serbest piyasada 17,50’yi gördü.

Serbest piyasada fındık fiyatları 17,50 lirayı görürken, Giresun’da Fındık Tüccarı olan Sezgin Kumaş ise üreticilerin biraz daha fındığı elinde tutması halinde fiyatların 20 liraya yükselebileceğini ileri sürdü.

Avrupa’da rekolte azlığının ve Türkiye’de ise TMO’nun müdahale alımlarının fındık fiyatının yükselmesinde etkili olduğunu kaydeden Fındık Tüccarı Sezgin Kumaş, “Sezonun neredeyse tam ortalarına geldik ve şuanda fındık fiyatı serbest piyasada 17, 50 civarında. Avrupalı alıcılar tamamen Türkiye’ye yöneldi. Çünkü Avrupa’da fındık rekoltesinin düşük olduğunu biliyoruz. Bir iki hafta önce haftalık ihracat 67 bin ton civarındayken bu ihracat iki katına yükselerek haftalık 1314 bin tonları buldu. Görülüyor ki Avrupalı alıcılar iyice sıkıştı. Türkiye’de TMO’nun müdahale alımlarının ve üreticinin elinde fındık tutması fiyatların yükselmesinde etkili oldu. Üretici biraz daha elinde fındığını tutması halinde fiyatların 20 lirayı göreceğini söyleyebilirim. Eylül ayı okulların açıldığı dönem, fındıkta hasat sonu. O nedenle sezon başında piyasaya her yıl ciddi fındık inişi yaşanıyor. Bu da piyasada fındık fiyatının düşüş olmasını sağlıyor. Mevcut ürünlerin büyük kısmının ağustos ve eylül aylarında piyasaya inmesi, kasım ve aralık aylarında Avrupa’da fındık ihtiyacı doğurmaktadır. Bu da fiyatının daha hızlı yükselmesini sağlıyor. Birkaç hafta içerisinde fındık fiyatı 20 lirayı görecektir. Tahminlerimiz bu yönde“ ifadelerini kullandı.

GİRESUN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:32

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.