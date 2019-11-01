Tünel çıkışında heyelan sonrası kaza: 3 yaralı

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GİRESUN'da, Karadeniz Sahil Yolu'nun Keşap Tüneli çıkışına, heyelan nedeniyle toprak yığını ve ağaçlar düştü. Bu sırada 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kentte, öğle saatlerinde sağanak etkili olurken, Karadeniz Sahil Yolu'nda bulunan Keşap Tüneli çıkışında heyelan meydana geldi. Yamaçtaki toprak yığını ile sürüklenen ağaçlar da yola düştü. Heyelan sırasında, Trabzon'dan Giresun yönüne giden sürücülerin araçları, kontrolden çıkıp, çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Heyelan nedeniyle yola sürüklenen toprak yığını ve ağaçlar ile araçlarından kaldırılmasıyla bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, yeniden açıldı.



GİRESUN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:04

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YATSI 18:51

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