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Giresun’da yaylalar beyaza büründü

İHA

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından yüksek kesimlerde dün gece başlayan kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen Doğu Karadeniz yaylaları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Giresun’da yaylalar beyaza büründü

Doğu Karadeniz’de hava sıcaklıklarının hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından yüksek kesimlerde dün gece başlayan kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen Doğu Karadeniz yaylaları kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Giresun’un yüksek kesimlerinde gece başlayan kar, gece boyunca bin rakım altında ise yağmur olarak devam etti. Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas’a ulaşımın sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne de mevsimin ilk karı yağdı. Yağan kar sonrası her hangi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.

GİRESUN

02 Kasım 2019 Cumartesi

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