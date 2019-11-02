Kar altında koyunların dönüşü başladı

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Doğu Karadeniz yaylalarında karın yağmasıyla birlikte koyunlar mahsur kaldı. Bazı çobanlar ise koyun sürülerini köye indirmek için zorlu hava şartlarına rağmen yollara koyuldu.

Görele ilçesine bağlı Sisdağı yaylasında 10 santimi geçen kar kalınlığı sonrası çobanlar koyunlarını köylere indirmek için yola koyuldu.

GİRESUN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:25

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