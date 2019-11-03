Suların çekildiği baraj havadan görüntülendi

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Giresun ve Gümüşhane ili sınırlarında bulunan ‘Yaşmaklı Barajı’nda suların çekilmesiyle sular altında kalan köyden geriye kalan harabeler gün yüzüne çıktı.

Giresun’un Güce ve Doğankent ilçeleri ile Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırlarında yer alan baraj 2012 yılında faaliyete girmesiyle bölgede bulunan Sapmaz Köyüne ait bazı mahalleler sular altında kaldı. Yılın belli dönemlerinde suların çekilmesiyle ortaya çıkan mahallelerdeki evlerin bir kısmı ortaya çıktı. Suların çekilmesinin ardından ortaya çıkan mahallenin bir kısmı drone ile havadan görüntülendi.

GİRESUN 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:26

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