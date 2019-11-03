Yaylacıların dönüşü renkli görüntüler oluşturdu

Doğu Karadeniz’de etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylalar beyaza bürünürken, yaylacıların sürüleri ile birlikte köylerine dönüşü renkli görüntüler oluşturdu.

Doğu Karadeniz’de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yayla yolları kapandı. Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, kara hazırlıksız yakalanan yaylacılar ve çobanlar ise sürüleri ile birlikte köylerine doğru dönüşe geçti. Bu sezon yaylalarda güzel vakit geçirdiklerini anlatan yaylacılar, karın gelmesiyle birlikte yayladaki işlerinin tamamen bittiğini söylediler. Yaylalara çıkarken süsledikleri hayvanlarını da yine süsleyerek dönüşe geçen yaylacıların kar altındaki yolculuğu renkli görüntüler oluşturdu.

GİRESUN 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:26

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