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İl Genel Meclisi’nde bütçe maratonu başladı İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin: “Her harcamanın ve ...

İHA

Giresun İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı toplantıları başladı. Ay boyunca devam edecek olan toplantının en önemli gündem maddesi ise İl Özel İdaresi'nin borçlanması oldu.

İl Genel Meclisi’nde bütçe maratonu başladı İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin: “Her harcamanın ve borçlanmanın hizmet olarak karşılığının vardır ve hizmetler hız kesmeden devam etmiştir”

Giresun İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı toplantıları başladı. Ay boyunca devam edecek olan toplantının en önemli gündem maddesi ise İl Özel İdaresi'nin borçlanması oldu.
İl Genel Meclisi Ahmet Şahin başkanlığında yapılan Kasım ayı toplantısı başladı. Başlayan toplantıda bütçe görüşmelerine dair konuşma yapan CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Mehmet Yılmaz, yapılan borçlanmalara dikkat çekti. Yılmaz, “2019 bütçesinin asil gider kalemlerini ödeyemezken, 2020 bütçesinin giderlerinin gerçek karşılığı nerden bulunacak. Geçen dönem 40 milyon lira borçlanma olmuş. Bu yılda 10 milyon teminat mektubu borçlanması yapılmıştır. CHP Grubu olarak tam da bugünkü darboğazı görerek karşı çıkmıştık. Yıldan yıla borç devrederek bu kurumu ayakta tutamazsınız. Maalesef borç geri ödemelerimiz 2020 yılında başlıyor” ifadelerini kullandı.

“Her harcamanın ve borcun hizmet karşılığı var”
Her harcamanın ve borçlanmanın hizmet olarak karşılığının olduğunu kaydeden İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin ise “İl Genel Meclisimiz Kasım ayı boyunca bütçe görüşmeleri yapacaktır. İlk toplantımız bütçenin incelenmesi olacak. Yapılan işler ve bütçeyle ilgili bir çalışma içerisindedir. Neler yapılmış neler yapılmamış hepsini bu mecliste görüşüp tartışacağız. Ancak şunu ifade etmem gerekir yapılan her harcamanın ve borçlanmanın hizmet olarak bir karşılığı vardır. Hizmetler hız kesmemiş son sürat devam etmiştir. Borçların ve harcamaların karşılığı hizmet olarak verilmiştir. Bu borçlanma yapıldı ama karşılığı yok denilemez. Bu 2019’da olduğu gibi 2020 yılında da hizmetler hız kesmeyecektir" dedi.
Yapılan gündem dışı konuşmalarının ardından 2020 yılı performans planı ve İl Özel İdare Bütçe tasarısının incelenmesi Bütçe Komisyonu'na havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

GİRESUN

04 Kasım 2019 Pazartesi

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