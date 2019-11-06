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Giresunspor’da Osmanlı hazırlıkları sürüyor

İHA

Giresunspor'da Osmanlıspor hazırlıkları sürüyor.

Giresunspor’da Osmanlı hazırlıkları sürüyor

Giresunspor’da Osmanlıspor hazırlıkları sürüyor.
Yeşilbeyazlı ekip Hakan Kutlu yönetiminde tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman kondisyon, kısa pas, saha içi taktik çalışmaları yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Çağlar Birinci ve Murat Akça katılmazken, tedavisi biten Ahmet İlhan Özek ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Öte yandan 5. hafta Giresunspor’un başına gelen Hakan Kutlu takımla çıktığı 6 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 2’de galibiyet aldı. 4. Haftada ise takımdan ayrılan Erkan Sözeri ise ilk 4 hafta da sadece 1 puan toplaya bilmişti.

GİRESUN

06 Kasım 2019 Çarşamba

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