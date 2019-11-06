Giresunspor’da Osmanlı hazırlıkları sürüyor

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Giresunspor’da Osmanlıspor hazırlıkları sürüyor.

Yeşilbeyazlı ekip Hakan Kutlu yönetiminde tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman kondisyon, kısa pas, saha içi taktik çalışmaları yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Çağlar Birinci ve Murat Akça katılmazken, tedavisi biten Ahmet İlhan Özek ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Öte yandan 5. hafta Giresunspor’un başına gelen Hakan Kutlu takımla çıktığı 6 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 2’de galibiyet aldı. 4. Haftada ise takımdan ayrılan Erkan Sözeri ise ilk 4 hafta da sadece 1 puan toplaya bilmişti.

GİRESUN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:25

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.