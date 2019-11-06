Dolmuş şoförü 1 milyon liralık altınların bulunduğu emanet paketle kayıplara karıştı

Trabzon'da bir dolmuş şoförü Giresun'da bir şahsa teslim edilmek üzere emaneten aldığı 1 milyon liralık altınların bulunduğu paketi sahibine teslim etmeyerek kayıplara karıştı.

Olay GiresunTrabzon arasında gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Tirebolu ilçesinde kuyumculuk yapan M.G., Trabzon’da anlaşmalı olduğu firmadan 1 milyon lira değerinde altın siparişinde bulundu. Firma siparişi sürekli olarak çalıştıkları dolmuş hattındaki minibüse verdi. İddiaya göre, Trabzon’dan hareket eden minibüs Giresun’un Görele ilçesine geldiğinde şoför değişikliği yaptı. Bu esnada araçtan ayrılan şoför altın dolu olan paketi alarak kayıplara karıştı. Kuyumcu M.G’nin şikayeti üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GİRESUN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:25

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.