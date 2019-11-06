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Dolmuş şoförü 1 milyon liralık altınların bulunduğu emanet paketle kayıplara karıştı

İHA

Trabzon'da bir dolmuş şoförü Giresun'da bir şahsa teslim edilmek üzere emaneten aldığı 1 milyon liralık altınların bulunduğu paketi sahibine teslim etmeyerek kayıplara karıştı.

Trabzon'da bir dolmuş şoförü Giresun'da bir şahsa teslim edilmek üzere emaneten aldığı 1 milyon liralık altınların bulunduğu paketi sahibine teslim etmeyerek kayıplara karıştı.
Olay GiresunTrabzon arasında gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Tirebolu ilçesinde kuyumculuk yapan M.G., Trabzon’da anlaşmalı olduğu firmadan 1 milyon lira değerinde altın siparişinde bulundu. Firma siparişi sürekli olarak çalıştıkları dolmuş hattındaki minibüse verdi. İddiaya göre, Trabzon’dan hareket eden minibüs Giresun’un Görele ilçesine geldiğinde şoför değişikliği yaptı. Bu esnada araçtan ayrılan şoför altın dolu olan paketi alarak kayıplara karıştı. Kuyumcu M.G’nin şikayeti üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GİRESUN

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:29
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