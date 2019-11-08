Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı haftayı 18,50 liradan kapatıyor. Haftaya 17 liradan başlayan fındık fiyatı haftayı 1.50 liralık artışla 18,50 liradan kapatıyor.

Üreticilerin pazara fındık indirmediğini ifade eden Fındık Tüccarı Ahmet Ergün, “Son dönemde fındık fiyatında yaşanan yükseliş eğilimi yeni haftada da devam etti. Pazarda fındık 18.50 liradan alıcı buluyor. Serbest piyasada, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Giresun kalite fındık alım fiyatını geçti. Ancak buna rağmen üretici pazara fındık indirmediği görülüyor. Bunun nedeni olarak ise üreticilerin 20 lira beklentisi olduğunu düşünüyorum. Pazara ürün inişi azaldı ve mevcut durumda talepler karşılanamıyor. Bu nedenle de fiyat yükselişi devam edecek gibi görünüyor. Serbest piyasada geçen haftayı 17 liradan kapatan fındık fiyatı bu haftayı ise 18.50 liradan kapatıyor. Gelecek yeni haftada ise fındık fiyatının yükselişini sürdüreceğini söyleyebilirim” dedi.

GİRESUN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:31

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